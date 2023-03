Francia in subbuglio per la riforma delle pensioni: a Parigi bloccato l’accesso all’aeroporto e invasi i binari della stazione – Il video

Nona giornata di sciopero: blocchi anche in porti e depositi e petroliferi. La polizia prevede oggi «tra i 600.000 e gli 800.000 manifestanti in circa 320 raduni» in tutto il Paese

Continuano le proteste in Francia dopo l’approvazione della riforma delle pensioni. Oggi giovedì 23 marzo una nuova giornata campale in tutto il Paese per la nona giornata di sciopero decretata dai sindacati in protesta contro la decisione del presidente Emmanuel Macron di scavalcare il Parlamento per far adottare la contestatissima riforma. Diversi manifestanti anti-riforma del sindacato CGT di Roissy Charles de Gaulle, il principale aeroporto di Parigi, hanno bloccato l’autostrada A1 che porta al terminal 1 dello scalo. Code interminabili di automobili e taxi sono ferme in attesa di poter varcare l’ingresso, mentre file di viaggiatori e turisti sono costretti a camminare a piedi ai bordi dell’autostrada per raggiungere il loro terminal. Le mobilitazioni e i blocchi arrivano all’indomani dell’intervista televisiva di Macron, che lungi dal calmare le acque ha suscitato critiche al veleno da parte di sindacati e opposizioni. Intervistato da France 2 e TF1, l’inquilino dell’Eliseo ha infatti tirato dritto per la sua strada: «La riforma delle pensioni proseguirà il suo cammino democratico e verrà applicata entro fine anno». La misura, che vuole aumentare da 62 a 64 anni l’età minima per lasciare il lavoro, è stata descritta dal leader di Parigi non come «un lusso», ma come «una necessità» per riportare il sistema previdenziale in equilibrio. Gli oppositori ritengono tuttavia la riforma «ingiusta», in particolare, rispetto alle donne e ai dipendenti con mestieri usuranti.

Azioni dimostrative a macchia d’olio

A Parigi manifestanti contro la riforma delle pensioni hanno invaso i binari alla gare de Lyon, tra le principali stazioni ferroviarie di Parigi, da cui partono anche i treni per l’Italia: la circolazione dei treni ne risulta perturbata. Proseguono poi le azioni di blocco dei depositi petroliferi, ma anche di porti, strade, trasporto aereo, settore energetico ed università. La Direzione Generale dell’Aviazione Civile (Dgac) – riporta Le Monde – chiede alle compagnie aeree di annullare il 30% dei voli dall’aeroporto di Parigi-Orly e il 20% da altri aeroporti della Francia. Nella giornata di ieri, i porti di Marseille-Fos, nel sud del Paese e Brest, a ovest, sono rimasti bloccati su appello del sindacato CGT. Disagi anche nel trasporto ferroviario, con appena metà dei treni ad alta velocità Sncf in circolazione e un terzo dei treni espressi regionali. La capitale continua intanto ad essere costellata dai rifiuti lasciati in strada a causa dello sciopero dei netturbini riconfermato almeno fino a lunedì prossimo. Mobilitate anche le scuole: la Federazione delle scuole superiori indipendenti e democratiche (Fidl) ha individuato, insieme ai suoi comitati locali, più di 400 scuole superiori bloccate. «Gli studenti delle scuole superiori hanno compreso molto bene questa riforma e le bravate politiche di Emmanuel Macron, e continueranno a mobilitarsi» ha scritto la Fidl in una nota precisando che l’intersindacale si riunirà questa sera per decidere il seguito. dare al movimento delle scuole superiori.

Le previsioni per la giornata

La polizia prevede oggi «tra i 600.000 e gli 800.000 manifestanti in circa 320 raduni previsti in tutta la Francia». Nella capitale francese, il corteo partirà alle ore 14 da piazza della Bastiglia in direzione Place de l’Opéra: i circa 500 gilet gialli e altri 500 «elementi radicali», sono attesi a Parigi e «in provincia oltre una decina di città saranno oggetto di dimostrazioni dell’ultrasinistra», affermano le forze dell’ordine.

