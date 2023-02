Mbappé in Serie A? Il francese scatena i tifosi italiani: «Verrei solo per il Milan» – Il video

«Se vengo in Italia è solo per il Milan». Stanno impazzendo di gioia i tifosi rossoneri dopo la dichiarazione di Kylian Mbappé. In un video, diventato virale in poche ore su tutti i social media, il giocatore del Paris Saint-Germain, che ieri si trovava alla cerimonia del premio Fifa The Best Award, risponde alla domanda di un tifoso su un possibile trasferimento in Italia. «Ho vibrato», commenta un tifoso milanista su Twitter. Mentre un’altra pagina vicina al club rossonera aggiunge: «Sì, avete sentito bene». Probabilmente si tratta solo di una battuta. Mbappé infatti è legato al club parigino da un contratto triennale di 216 milioni con «bonus fedeltà». Mbappé, infatti, guadagnerà 70 milioni di euro se non lascerà il Psg nel giugno 2023, 80 milioni se rimarrà fino al 2024 e 90 milioni se si fermerà a Parigi fino alla scadenza attuale del contratto (giugno 2025).

Foto di copertina: EPA/CRISTOPHE PETIT

