Mbappé, la tentazione saudita dopo l’offerta clamorosa dell’Al Hilal al Psg. E si fa avanti anche un club italiano

Ammonta a 300 milioni di euro l’offerta monstre fatta pervenire dall’Al-Hilal per portare in Arabia Saudita anche Kylian Mbappé, il fuoriclasse francese in rotta col Paris Saint Germain. L’offerta sarebbe giunta formalmente negli scorsi giorni al club guidato dal qatariota Nasser al-Khelaifi, che stando a quanto riporta L’Equipe sarebbe propenso ad accettarla. La società saudita si conferma così scatenata sul mercato di quest’estate, dopo aver già ingaggiato nelle scorse settimane Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio e Kalidou Koulibaly (ex Napoli) dal Chelsea. Il Psg ha messo venerdì fuori rosa il suo centravanti, lasciandolo a casa mentre il resto della squadra è partito per la tournée estiva asiatica in Giappone e Corea del Sud, insistendo che «sono inclusi solo i giocatori impegnati per il club». Una situazione su cui è intervenuto anche il sindacato dei calciatori francesi, che ha parlato di «molestia psicologica» ai danni di Mbappé. Nelle scorse settimane il fuoriclasse francese ha rifiutato la proposta di rinnovo offerta dal Psg. A quel punto, il club parigino si è convinto a monetizzare l’operazione prima che il suo contratto vada in scadenza a giugno 2024.

Sul futuro di Mbappé si era vociferato soprattutto di un forte interesse del Real Madrid, che con l’attaccante classe 1998 ha un accordo da tempo. Se dovesse accettare il trasferimento all’Al Hilal, la punta dei les bleus potrebbe intascarsi uno stipendio da capogiro e, alla fine della prossima stagione, approdare finalmente nella capitale spagnola. La cifra messa sul tavolo dal club saudita è la più alta mai offerta per un trasferimento di un giocatore e, se dovesse andare in porto l’operazione, supererebbe il precedente record di 222 per il passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg. Secondo L’Equipe, l’Al Hilal non è l’unico ad aver manifestato interesse per Mbappé. Il club parigino sarebbe in contatto anche con il Barcellona, che non ha a disposizione abbastanza soldi ma potrebbe compensare offrendo in cambio diversi giocatori. Sempre stando alle ricostruzioni del quotidiano francese, ci sarebbero altri club che potrebbero farsi avanti in queste ore per Mbappé: Chelsea, Tottenham, Manchester United e anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Credits foto: EPA/Luís Forra

