Mbappé fuori rosa, la madre-agente si appella ai sindacati: «È molestia psicologica». Spunta l’offerta monstre dall’Arabia Saudita

E se dopo Leo Messi il Paris Saint-Germain perdesse anche Kylian Mbappé? L’indiscrezione arriva dai media d’Oltralpe, secondo cui l’attaccante francese sarebbe ai ferri corti con il club parigino. Mbappé è stato escluso dalla lista dei convocati per la tournée del Psg in Giappone e Corea del Sud. Invece di partire, la stella della nazionale francese è rimasta ad allenarsi insieme agli altri “indesiderati” del club. Una situazione inaccettabile secondo Fayza Lamari, madre e agente della punta del Psg, che ha chiesto l’intervento del sindacato dei calciatori francese. L’Unpf – l’equivalente transalpina di Assocalciatori – si è schierata dalla parte di Mbappé, vittima a loro dire di mobbing da parte del club. «I calciatori devono avere la possibilità di operare nelle stesse condizioni di qualsiasi altro lavoratore professionista – si legge nel comunicato diffuso dal sindacato -. L’Unfp crede che sia lecito ricordare ai manager che mettere pressione su un dipendente, per esempio attraverso il deterioramento delle condizioni lavorative, per spingerlo a partire o ad accettare i dettami della dirigenza è da intendersi come molestia psicologica e morale, severamente condannata dalla legislatura francese».

I dissapori tra Mbappé e il Psg sono nati nelle scorse settimane, dopo che il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto avanzata dalla società parigina. Per evitare di perderlo a costo zero a giugno 2024, il Psg sembra intenzionato a monetizzare la situazione cedendo Mbappé prima che si chiuda la finestra di calciomercato estiva. Tra giocatore e società è nato un braccio di ferro e nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare concessioni. In questo momento sulla scrivania di Al Khelaifi – presidente del Psg – non sono arrivate proposte ufficiali per Mbappé. C’è però chi ha cominciato a manifestare il proprio interesse: Chelsea, Liverpool e soprattutto l’Al Hilal, che ha offerto cifre record per riuscire a portare Messi in Arabia Saudita, senza poi riuscirci. La squadra rivale di Cristiano Ronaldo sarebbe pronta ora a offrire cifre da capogiro per mettere le mani su Mbappé anche per una sola stagione. I media francesi parlano di 200 milioni al Psg e altrettanti di ingaggio per l’attaccante. Se l’accordo dovesse andare in porto, la punta dei les bleus potrebbe passare la prossima stagione in Arabia Saudita, per poi tornare in Europa. Ad aspettarlo potrebbe esserci il Real Madrid, che non ha mai nascosto la propria volontà di portare Mbappé in Liga.

Credits foto: EPA/Luís Forra | L’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé

