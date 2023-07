Mbappé fuori rosa per la tournée del Psg in Giappone, le voci sullo strappo che lo portano al Real Madrid

Kylian Mbappé è fuori dalla rosa del Paris Saint-Germain alla vigilia della partenza per la tournée in Giappone. Nell’elenco pubblicato dal club il nome del francese non c’è, mentre è ancora in lista sua fratello 16enne, Ethan. Il quotidiano sportivo francese L’Equipe parla di un vero e proprio terremoto nel club parigino, che ora rischia di vedere partire la sua stella, probabilmente in Spagna, dove il Real Madrid di Carlo Ancelotti lo aspetta a braccia aperte. L’obiettivo dei Blancos sarebbe quello di ottenerlo a parametro zero, puntando sul mancato rinnovo del contratto tra Mbappé e il club. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore in Francia si rincorrono però voci di una proposta di rinnovo avanzata direttamente da Al Khelaifi addirittura da 1 miliardo di ingaggio in 10 anni. Lo stesso presidente però ha fissato la scadenza della trattativa per il 31 luglio, quando si capirà se l’attaccante è dentro e fuori. Le posizioni al momento resterebbero distanti, soprattutto alla luce della lettera che lo stesso Mbappé avrebbe mandato alla dirigenza, secondo l’Equipe. In quel messaggio lo scorso 12 giugno, il francese aveva detto chiaro e tondo che non aveva alcuna intenzione di restare un altro anno con i campioni di Francia.

Leggi anche: