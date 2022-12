Pallavolo, Conegliano campione del mondo per club: battuto 3 a 1 il VakifBank Istanbul dell’ex Egonu

Le atlete dell’Imoco Conegliano hanno vinto il Mondiale per Club 2022 di pallavolo femminile. Le venete hanno battuto 3 a 1 (25-18, 23-25, 25-21, 25-21) il Vakifbank Istanbul della ex Paola Egonu. Conegliano diventa campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, dopo l’affermazione del 2019 sempre 3 a 1 ma sull’Eczacibasi. Si tratta della terza finale su tre partecipazioni consecutive della squadra, che all’Antalya Sports Arena si prende la rivincita alle Super Finals 2022 di CEV Champions League nell’ormai riconosciuta rivalità sportiva con il Vakifbank Istanbul, allenato dall’italiano Giovanni Guidetti. L’inizio delle Pantere è stato intenso con tre difese e i punti di Plummer e Haak per un immediato 3 a 0. Entusiasmo del coach Daniele Santarelli che si trova a vincere il secondo mondiale di queste settimane, dopo quello raggiunto con la Serbia in Olanda lo scorso ottobre.

