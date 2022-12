Regionali Lazio, Rocca si dimette dalla Croce Rossa. Tutto pronto per l’annuncio della candidatura

Un messaggio, quello di Francesco Rocca, che brucia anche gli ultimi minuti di attesa per l’annuncio del candidato governatore del Lazio da parte di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra. Il dirigente lascia la guida Croce Rossa italiana per «mettersi a disposizione del territorio»: «Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente», ha scritto Rocca sul sito della Cri. Rocca è al momento il candidato più accreditato per contrapporsi all’assessore della Sanità uscente, Alessio D’Amato, che guida invece la coalizione del centrosinistra. A giocare a suo favore la competenza in tema di sanità e i veti incrociati, anche interni a FdI, che hanno bloccato candidature più “politiche”.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: