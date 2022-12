La compagna di Lando Buzzanca: «Lo ha ammazzato la legge 604»

Francesca Della Valle, compagna di Lando Buzzanca, dice che denuncerà chi ha abbandonato l’attore in una casa di cura. Buzzanca è morto ieri al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Qualche settimana prima il suo medico personale Fulvio Tomaselli aveva accusato la Rsa dove era ricoverato di averlo trascurato. Mentre Della Valle aveva raccontato ai media che Buzzanca le aveva chiesto di portarlo via. Il figlio Massimiliano aveva smentito tutto e minacciato di portare i due in tribunale. «Lando? È stato ammazzato dalla legge 604, quella sull’amministratore di sostegno», dice oggi la donna a Repubblica. «Denuncerò chi lo ha abbandonato», aggiunge. Buzzanca da tempo combatteva contro la demenza senile. «Lo stanno assassinando, vogliono coprire una morte annunciava», aveva detto sempre la compagna nelle scorse settimane.

