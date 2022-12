Valentina Vignali, la malattia e la battaglia da 10 anni: «Non ho paura: vi mostro i controlli che devo fare» – Il video

Dieci anni dopo la cestista e modella Valentina Vignali torna a parlare del carcinoma alla tiroide che le fu diagnosticato nel 2013 all’età di 21 anni. E lo fa postando un filmato su Instagram dove l’ex volto di Uomini e donne, nonché del Grande Fratello su Mediaset racconta l’ultima sessione di visite e la conseguente «routine di controlli» a cui deve sottoporsi «una persona che ha avuto il cancro». Dopo aver fatto un breve riassunto sulla diagnosi ricevuta 10 anni fa, la 31enne ha mostrato gli esiti dell’ecografia – che non ha evidenziato cambiamenti – e il momento in cui si sottopone agli esami del sangue al polo oncologico dell’ospedale di Pisa. «Anche stavolta Vignali 1, cancro 0», conclude. «C’è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda che mi fanno: “Ma tu non hai paura?” No. – scrive Vignali in un lungo post pubblicato insieme al video -. Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Il cancro fa come gli pare, decide lui, posso avere paura di qualcosa che si affida completamente al caso? Posso combattere ma non avere paura». Quello che ha sempre cercato di fare la cestista è «avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose». E poi: «Per questo io intanto vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Sempre. Anche dalle cose brutte si impara e io qui ho imparato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi se mi sveglio che voglio vedere un posto dall’altra parte del mondo prendo un aereo, se voglio qualcuno glielo dico, se mi va di fare un regalo senza motivo lo compro, se penso qualcosa te lo urlo. Vivo, amo, respiro e mi incazzo all’ennesima potenza. Ed è bellissimo».

