Whatsapp, la nuova funzione in arrivo: si potrà annullare la cancellazione dei messaggi

Nuova funzione in arrivo su Whatsapp. A breve si potranno recuperare i messaggi cancellati per errore, grazie ad Accidental Delete che permetterà agli utenti di avere 5 secondi per tornare indietro. L’operazione potrà essere compiuta cliccando sul pulsante «Annulla» che comparirà a breve sul fondo dello schermo. L’azienda ha riferito che sarà disponibile a tutti gli utenti di Android e IOS e sarà introdotta a livello globale in modo graduale. Il sito WABetaInfo riferisce che già ad agosto scorso è stata testata una versione beta, ovvero di prova. Nel 2017 il colosso aveva introdotto la funzione «Elimina per tutti» che consente di cancellare un messaggio per tutte le persone di una conversazione, mittente e destinatari. Venne progettata per permettere agli utenti di intervenire tempestivamente laddove inviino per errore messaggi in determinate chat personali o di gruppo. Inizialmente l’opzione prevedeva un limite di sette minuti, poi è stato esteso il tempo. Gli utenti ora si chiedono se l’estensione del limite di tempo sarà applicata anche a questa nuova funzione in arrivo. Lo scorso 15 novembre, Whatsapp ha introdotto nell’ultimo aggiornamento anche la possibilità di messaggiare con se stessi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: