«Cristiano Ronaldo è già dell’Al Nassr», l’indiscrezione dalla Spagna: CR7 verso un ruolo da ambasciatore dell’Arabia Saudita per i Mondiali 2030

Cristiano Ronaldo sarebbe già un giocatore dell’Al Nassr nel campionato dell’Arabia Saudita. A riportarlo è Marca, testata spagnola che da settimane associa il campione portoghese ai gialloblu sauditi sostenendo che tutto sia stato deciso giorni fa. Rispetto a quello che già si sapeva, però, c’è un dettaglio in più, secondo Marca, infatti, CR7 siglerà, forse già oggi, 22 dicembre, un contratto che lo legherà al club saudita fino al 2030 quando il quattro volte Pallone d’oro compirà 45 anni. Tantissimi per un calciatore, anche se in eccellente forma fisica come lui. Dopo due anni e mezzo di gioco, infatti, Ronaldo dovrebbe cambiare ruolo, e diventare ambasciatore dell’Arabia Saudita, che assieme a Egitto e Grecia si contende con gli altri concorrenti la possibilità di ospitare il torneo fra otto anni. Il contratto, spiega Marca, sarebbe sul piatto del portoghese da due settimane, ma l’ex Real Madrid si sarebbe preso del tempo per decidere il suo futuro dopo la rottura con il Manchester United. Ora però sarebbe pronto a firmare.

Le cifre

L’Al Nassr dovrebbe lasciare partire tre giocatori per liberare fondi da dedicare al portoghese. Le cifre, infatti sono monstre. All’inizio si parlava di 200 milioni a stagione per CR7, ma pare che l’assegno si riferisca al pagamento per le due stagioni e mezza che Ronaldo passerebbe all’Al Nassr come giocatore. Il compenso, però, dovrebbe aumentare ancora nel caso in cui l’attaccante diventi ambasciatore della candidatura dei sauditi, degli egiziani e dei greci all’organizzazione del Mondiale. Nell’eventualità in cui CR7 accetti, si tratterebbe del suo addio definitivo al calcio europeo per lui che è già 37enne. Dopo giorni di diniego, l’Al Nassr ha infine confermato di aver offerto il contratto a Ronaldo fino al 2025.

