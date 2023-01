Cristiano Ronaldo accolto dall’Al-Nassr: «Qui per cambiare l’Arabia Saudita: ho vinto tutto, addio Europa». Ma spunta la voce sulla clausola “Champions” – Foto e Video

Secondo gli spagnoli di Marca, Cr7 potrebbe andare in prestito in Premier al Newcastle se si dovesse qualificare alla prossima Champion’s League

Dopo settimane di indiscrezioni sul suo ingaggio monstre, è arrivato il primo giorno di Cristiano Ronaldo al Al-Nassr. La squadra di Riad ha convinto il campione portoghese con uno stipendio da circa 200 milioni di euro a stagione e oggi i tifosi lo hanno accolto riempiendo lo stadio di casa i cui biglietti sono stati calmierati per l’occasione al prezzo di circa quattro euro. Il cinque volte pallone d’oro è entrato accompagnato dalle autorità locali e ha rilasciato una conferenza stampa in cui ha giurato di aver lasciato per sempre il calcio europeo, a discapito delle voci che parlano di una opzione Newcastle se la squadra inglese dovesse qualificarsi alla prossima Champion’s League.

«Ho vinto tutto e ho giocato nei migliori club del mondo. Adesso per me si apre una nuova sfida in Asia: sono molto grato all’Al Nassr per avermi dato questa opportunità», ha dichiarato il portoghese. Cr7 ha aggiunto che si trova in Arabia Saudita «per sviluppare non solo il calcio ma anche la cultura di questo paese fantastico» e ha sottolineato di aver ricevuto offerte da molti club «in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, e in Portogallo». Nel contratto di Ronaldo è previsto che dopo due stagioni e mezza da giocatore diventi ambasciatore dell’Arabia Saudita per aiutare il Paese mediorientale ad aggiudicarsi l’organizzazione del mondiale 2030 per la quale concorre assieme a Egitto e Grecia.

Lo spogliatoio e la discesa in campo

Ronaldo è poi entrato nello spogliatoio per presentarsi ai compagni, tra cui anche il portiere ex Napoli David Ospina, e all’allenatore, l’ex romanista Rudi Garcia, che ha dichiarato di non aver «mai allenato nessuno come lui». Cr7 è poi sceso i campo dove ha autografato un pallone donato ai tifosi per essere poi raggiunto dalla sua famiglia.

La clausola Champions

Nonostante le parole d’addio all’Europa da parte del portoghese, la testata sportiva spagnola Marca parla di una clausola nel contratto che consentirebbe a Ronaldo di trasferirsi in prestito al Newcastle se gli inglesi si dovessero qualificare alla prossima Champion’s League. La mossa sarebbe possibile perché la squadra che milita in Premier League appartiene al Fondo di Investimento Pubblico Saudita. L’opzione permetterebbe al campione portoghese di tornare nella competizione che tante volte lo ha visto protagonista. E campione, con ben 5 vittorie all’attivo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: