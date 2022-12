Media sauditi, Cristiano Ronaldo è un giocatore dell’Al Nassr: «Ha firmato per 75 milioni all’anno»

In queste ore, i negozi che rivendono il merchandise dell’Al Nassr sono stati presi d’assalto. I tifosi del club che milita nel campionato saudita sono accorsi negli store per comprare la maglia gialloblù, con su stampato il numero 7 e un nome: Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese sarebbe stato acquistato dalla squadra di Riad. Lo riporta il portale Al Arabiya: in attesa dell’ufficialità, la notizia ha comunque fatto il giro del mondo. Secondo i media sauditi, l’attaccante – che lo scorso mese ha rescisso il contratto con il Manchester United – avrebbe firmato un accordo che lo lega all’Al Nassr fino al 30 giugno 2025. Non sono ancora chiari i termini economici dell’intesa, anche se le prime indiscrezioni parlano di un ingaggio pari a 75 milioni di dollari all’anno. Ronaldo continuerebbe così a giocare fino a 40 anni, indossando la quinta maglietta della sua carriera: prima di volare nel Golfo, il giocatore ha militato nello Sporting Lisbona, nel Real Madrid, nella Juventus e, due volte, nel Manchester United. Ad attendere Ronaldo nel club saudita ci sono vecchie conoscenze del calcio europeo: allenata da Rudi Garcia, ex Roma, la squadra può contare su Ospina, ex Napoli, sul capitano del Camerun, Vincent Aboubakar, e sull’ex Bayern Luiz Gustavo.

