Caccia al cinghiale anche in centro città e «si potranno mangiare»: da Asterix e Obelix a Romolo e Remo, ecco i migliori meme sull’emendamento alla manovra

Alla fine, la possibilità di abbattere gli animali selvatici anche nei centri cittadini per motivi di sicurezza è entrata in manovra. Un emendamento voluto da FdI che punta principalmente a risolvere il problema cinghiali di Roma, che ne è invasa, ma che comprende anche lupi, orsi, volpi e altri animali. E che ha scatenato la rabbia degli ambientalisti. L’altra grande novità è che i suini e gli altri animali abbattuti, se si riveleranno sani, potranno anche essere mangiati. Si tratta di una novità che qualcuno, su Twitter, considera tanto surreale che «potrebbe essere un titolo di Lercio». Non ci è voluto molto prima che il social network di Elon Musk si riempisse di meme e battutine per schernire l’idea. Da quelle più velate, come Asterix e Obelix che trasportano dei cinghialotti, a quelle decisamente più dirette, che prendono di mira il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon (Lega). Non manca nemmeno una rivisitazione delle celebre statua di Romolo e Remo allattati dalla lupa di Roma, che per l’occasione diventa, ovviamente, un cinghiale. Di seguito vediamo alcuni dei migliori meme sulla questione tra quelli creati ad hoc, e quelli tornati popolari per l’occasione.

