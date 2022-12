Ecco il video girato dalla vittima della puntura di Roma, in cui riesce a inquadrare l’aggressore prima di perdere le forze

Open pubblica il filmato registrato dalla donna che ha denunciato il caso di needle spinking in pieno centro a Roma. Nel video si vede la donna che insegue il presunto aggressore a partire da via Brunetti, poi verso via del Babuino fino al bar Valadier. Il filmato è stato registrato alle 12 di ieri mattina. «Mi si è alzata la giacca sulla schiena – ha raccontato la 40 enne – All’improvviso ho sentito una puntura. Non so cosa fosse esattamente, forse una piccola siringa ma sono certa che fosse un ago. Ho alzato lo sguardo e ho visto un uomo allontanarsi». La denuncia è arrivata ai carabinieri di via San Lorenzo in Lucina.

