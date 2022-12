Afghanistan, le donne protestano contro il divieto di frequentare l’università e i talebani le disperdono con i cannoni ad acqua – Il video

Le autorità talebane hanno usato cannoni ad acqua per disperdere le manifestanti che protestavano contro l’ordinanza del regime che impedisce a tutte le donne di frequentare lezioni universitarie che era stata accolta da decise proteste anche dagli studenti maschi, che si erano rifiutati di andare in classe. Nei filmati diffusi su Twitter si vedono quelli che sembrano mezzi dei vigili del fuoco colpire con possenti getti d’acqua le donne che protestano. I getti sono tanto forti da far cadere le manifestanti mentre fuggono e urlano la parola «codardi» agli ufficiali talebani. Il divieto di frequentare lezioni universitarie è solo l’ultima delle azioni del regime talebano per limitare i diritti delle donne in Afghanistan, nonostante le promesse fatte, che sostenevano sarebbero stati rispettati. A marzo, i talebani avevano impedito alle ragazze di iscriversi alle scuole secondarie dopo aver garantito che gli istituti sarebbero stati riaperti anche per le donne.

Il divieto alle donne di lavorare nelle Ong

I fatti risalgono a ieri, 24 dicembre, quando – riporta la Cnn – un’altra ordinanza del regime ha impedito a tutte le organizzazioni internazionali e le Ong che operano nel Paese di far lavorare le donne. Secondo i talebani, infatti, gli organi non rispetterebbero il dress code imposto dagli estremisti islamici per le donne, che sono obbligate a mostrarsi in pubblico completamente coperte. Se le organizzazioni non si adegueranno, la loro licenza ad operare nel Paese verrà revocata. Allo stato dei fatti attuale, alle donne viene impedito di lavorare nella maggior parte dei settori e il loro accesso agli spazi pubblici è stato significativamente limitato, così come la loro possibilità di viaggiare.

