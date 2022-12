Gli auguri di Natale della Russia agli europei, tra criceti che alimentano dinamo e candele per risparmiare elettricità – Il video

La tv Rt ha trasmesso un video in cui fa all’Europa i suoi auguri di un «buon Natale anti russo». Lo spot comincia con una scena datata 2021: una famiglia si riunisce sotto l’albero e alla bambina viene regalato un criceto. Nella scena successiva, ambientata un anno dopo, la stanza è illuminata solo da candele e il criceto gira sulla sua ruota per alimentare una dinamo. L’ultima scena è del Natale 2023: i tre sono riuniti di nuovo attorno a una tavola e mangiano una zuppa. Quando il padre si accorge che è stata fatta proprio con il criceto, si alza e se ne va. «Buon Natale ‘anti-russo’», è la scritta in inglese con cui si chiude lo spot. Con un invito: «Se i vostri media non vi dicono dove tutto questo sta portando, RT è disponibile via Vpn». La tv è una di quelle sanzionate dall’Unione Europea.

