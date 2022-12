Decreto rave alla Camera: la maggioranza stringe i tempi del dibattito. Al Senato, Ciriani annuncia: «Manovra approvata domani sera»

Il primo decreto del governo Meloni se la vede con il primo tentativo di ostruzionismo della XIX legislatura. Maggioranza e opposizioni hanno iniziato a darsi battaglia sulla questione rave, alla Camera dei deputati, il 27 dicembre. Entro il 30, il provvedimento deve essere convertito in legge, pena la scadenza. E mentre ci si avvicina ai 60 giorni dall’approvazione del Consiglio dei ministri, il centrosinistra alza le barricate a Montecitorio verso una norma definita deleteria per le libertà individuali. Gli anni di reclusione previsti per il reato, che rendono ammissibile l’utilizzo delle intercettazioni, la nebulosità delle condizioni che determinano la fattispecie: questi gli elementi di «pericolosità» ravvisati dal centrosinistra. Per la discussione in Aula, a Montecitorio, si sono iscritti a parlare 98 deputati delle opposizioni. Ognuno di loro avrebbe avuto a disposizione 30 minuti. Tradotto in termini di tempi parlamentari, se la maggioranza non avesse proveduto alle contromosse, il testo non sarebbe arrivato al voto dei deputati prima della scadenza. A metà giornata, però, i deputati del centrodestra hanno approvato il taglio della discussione generale. L’opposizione, contraria, ha annunciato che si avvarrà di tutti gli strumenti regolamentari per discutere il testo. Con la tagliola degli interventi, adesso, la possibilità di intervenire è lasciata soltanto a un esponente per gruppo parlamentare, per una durata di 30 minuti ciascuno. Dopodiché, a pomeriggio inoltrato, si passerà alle pregiudiziali dell’opposizione.

I tempi per la Manovra

Tutto ciò mentre a Palazzo Madama il governo lavora affinché la legge di Bilancio sia approvata entro fine anno, per scongiurare l’esercizio provvisorio: nelle intenzioni di Giorgia Meloni, i senatori dovranno accordare la fiducia alla Manovra giovedì mattina, 29 dicembre, al massimo. Al termine della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, il ministro dei Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ha comunicato che si è deciso «di calendarizzare nella giornata di domani – 28 dicembre – l’approvazione in via definitiva del bilancio dello Stato, quindi verosimilmente intorno alle 19 o alle 20 ci sarà il voto finale». Oggi pomeriggio, la commissione Bilancio del Senato riceverà la relazione tecnica.

Decreto Rave, le critiche dell’opposizione e le difficoltà di Forza Italia

Tornando alla conversione del cosiddetto decreto anti rave, non vanno dimenticati gli altri due punti toccati dal testo che suscitano, rispettivamente, le critiche dell’opposizione e la “freddezza” di Forza Italia: la riforma dell’ergastolo ostativo e l’allentamento delle restrizioni per i sanitari no vax. L’ex magistrato antimafia, ora deputato M5s, Federico Cafiero De Raho, ha detto che la nuova norma «rende più conveniente al mafioso aspettare la liberazione con queste nuove regole, invece che accedere agli strumenti dei collaboratori di giustizia. Per questo, come anche indicato dalla Corte costituzionale, chiedevamo di correggere il testo». Sulla questione dei medici no vax, persistono gli attriti tra Forza Italia e il resto della maggioranza. Già al Senato, la capogruppo Licia Ronzulli aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe votato la fiducia al suo governo. Oggi, il suo omologo alla Camera, Alessandro Cattaneo, ha rincarato: «Grandi perplessità. Senza alcun imbarazzo, siamo assolutamente convinti che sul tema dei vaccini non possano e non debbano esserci ambiguità o esitazioni». Per quanto riguarda la parte relativa al contrasto ai rave, il deputato del Terzo polo Enrico Costa ha rimarcato: «Con questo reato non si condannerà nessuno, perchè sarà necessario fare lo slalom tra i concetti di pericolo e con le condizioni di reato proprio. Tuttavia non è una norma che non serve a niente: con la pena di 6 anni si potrà disporre la misura cautelare e procedere con le intercettazioni. Diventerà un reato che serve a svolgere indagini preliminari».

Fratoianni: «Lavoriamo unitamente perché questo decreto non venga convertito»

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, a inizio mattinata si era appellato alle opposizioni per agire insieme e bloccare la norma: «Lavoriamo unitamente perché questo decreto non venga convertito. È uno scempio sotto ogni punto di vista, culturale, giuridico, politico. Oggi i giornali riportano la notizia che in Ucraina tornano i rave come forma di resistenza, perfino alla guerra. La verità è che siamo di fronte a un dispositivo punitivo tipico della destra più retriva e ad un decreto peraltro largamente disomogeneo pieno di cose diverse, l’ennesimo strumento inutile. Dunque è utile, invece, che le opposizioni congiuntamente utilizzino gli strumenti parlamentari disponibili per tentare d’impedire che questo decreto passi». Bisognerà vedere se dopo il taglio della discussione generale la battaglia andrà comunque avanti.

