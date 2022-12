Roma, polemica sui rifiuti di Natale. Ama replica alle opposizioni in Comune: «Raccolta regolare, rimosso quasi tutto»

Da una parte i gruppi di opposizione dell’assemblea capitolina, che denunciano una situazione allo stremo, una città che sarebbe «una pattumiera a cielo aperto», dall’altra l’Ama, che difende il suo operato e respinge ogni accusa: «È stato raccolto tutto ieri, situazione nella norma». Il pomo della discordia è quello dei rifiuti, che nei giorni delle festività natalizie – come ogni anno – crescono di volume. Per questo la municipalizzata romana che si occupa dello smaltimento della spazzatura e il Comune hanno messo in piedi un piano operativo straordinario nei giorni precedenti la vigilia di Natale. «Le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti si stanno svolgendo regolarmente nei diversi quadranti della città», assicura l’Ama, «il piano operativo procede come da programma, assicurando in questi giorni a cavallo delle festività i servizi di igiene urbana con uno sforzo supplementare rispetto agli anni precedenti». L’azienda rende noti i numeri: a Natale sono stati impiegati 1.700 tra operai, autisti e preposti per il controllo del territorio, mentre a Santo Stefano il personale operativo è stato di circa 2.100 unità, che hanno svolto in particolare «attività di raccolta stradale, recupero materiale misto intorno ai cassonetti e presidio di aree ad alta densità abitativa». Ama sottolinea che per tutto il periodo delle feste verrà garantito «il raddoppio della frequenza di raccolta settimanale degli imballaggi in cartone delle utenze commerciali, fino al 10 gennaio il prelievo avverrà 7 giorni su 7».

Le denuncia di Fratelli d’Italia

La nota dell’Ama arriva dopo il duro attacco che le opposizioni in consiglio hanno riservato all’amministrazione Gualtieri per la gestione della raccolta rifiuti. Durante le feste, scrivono i consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini, «la città si trasforma in una pattumiera a cielo aperto dove non si vedono segnali di cambiamento: rifiuti ovunque e raccolta inesistente, una cartolina desolante della Capitale che rischia di far inorridire gli ispettori di Expo 2030 attesi a breve nella Città Eterna». Negativo anche il giudizio di Fabrizio Santori. « Dal centro alle periferie con un degrado inaccettabile mentre il sindaco Gualtieri è totalmente inerme», dichiara il capogruppo della Lega in Campidoglio, che critica la gestione della municipalizzata romana, «Ama registra l’ennesimo flop, si arrangia nella solita incapacità organizzativa e di gestione e a nulla sono serviti gli accordi per aumentare il personale nei festivi con bonus e premi di risultato».

Foto di copertina: Marco Palma/Twitter

Continua a leggere su Open

Leggi anche: