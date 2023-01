No! Questa foto non è stata scattata a Roma nel 2022

Circola una foto che ritrarrebbe una via di Roma sommersa dai rifiuti, accompagnata dalla strofa parafrasata della canzone “Roma Capoccia” di Antonello Venditti: «Quanto sei bella Roma quann’è sera quanno Gualtieri rosseggia ancora sui Sette Colli, e le finestre so tanti occhi…». L’attacco viene rivolto all’attuale sindaco di Roma Roberto Gualtieri, tuttavia quella fotografia non è stata scattata nella capitale.

Per chi ha fretta

Viene condivisa la foto di una strada piena di rifiuti associata a Roma.

La foto non è recente, risale al 2021 ed è stata scattata a Catania.

Analisi

Ecco il post che ha ottenuto oltre 8 mila condivisioni Facebook:

OGGI ROMA CON GUALTIERI – GIORNALAI E TG TUTTI MUTI… QUANTO SEI BELLA ROMA QUANN’È SERA QUANNO GUALTIERI ROSSEGGIA ANCORA SUI SETTE COLLI IIIIIII, E LE FINESTRE SO TANTI OCCHI. CHE ME SEMBRANO DII……. QUANTO SEI BELLA

Lo screenshot di un tweet (attualmente rimosso) è stato condiviso anche dalla pagina Facebook “Roma e municipio XIII“. Ecco il testo del tweet:

Basterebbe questa foto per capire il fallimento del @pdnetwork grillinizzato #M5S a Roma e cancellare dalla lista per sempre questi due partiti. Oltre alla destra ovviamente. #Roma affogata tra i #rifiuti. Tra un po’ sarà anche emergenza sanitaria.

Non è Roma, ma Catania

La fotografia è stata scattata a Catania, più precisamente in via Malta e riprende un episodio di pessima gestione dei rifiuti avvenuto in quella città. L’immagine è stata riconosciuta anche dalla redazione della CataniaToday ed è stato possibile verificarlo anche tramite Google Maps, in modalità Street View, recandosi all’indirizzo riportato e controllando le scritte sui muri e sulla saracinesca, le quali combaciano.

Non è una foto recente

La fotografia, per altro, non è nemmeno di questi giorni, ma risale al 2021 come dimostra lo screenshot al post della pagina face book “Inciviltà a Catania” ed uno dei motivi per cui è ritornata a girare in questi ultimi giorni è da rivedere post ritwittato da Rita Dalla Chiesa (attualmente non più visibile).

Conclusioni

La foto era circolata anche via Twitter, dove alcuni utenti avevano fatto notare l’errore (il tweet è stato poi rimosso). Non si tratta di Roma, ma di una via di Catania immersa nei rifiuti nel 2021.

