Nessun accordo sul decreto rave, si va verso la seduta fiume. Ciriani: «Opposizione irragionevole, usiamo la ghigliottina»

«Dobbiamo restare a Roma fino al 30 dicembre». «Sì, ma fino a che ora?». «A me hanno detto fino al primo pomeriggio». «Hai spostato il volo?». Al termine della conferenza dei capigruppo alla Camera, i deputati hanno iniziato a riorganizzare i piani per la fine dell’anno. Nel transatlantico, per alcuni minuti, sono circolati discorsi da agenzia viaggi. L’auspicio era trovare un accordo tra maggioranza e opposizioni per chiudere entro domani, 29 dicembre, la pratica sul cosiddetto decreto rave. Invece, la mancata intesa fa restare in piedi tutti i 157 ordini del giorno. Saranno illustrati oggi pomeriggio, dopo la chiama nominale sulla questione di fiducia posta dal governo, che comincia alle 17.25. I capigruppo della maggioranza hanno chiesto a tutti i parlamentari di essere presenti per votare la delibera sulla seduta fiume, indispensabile per arrivare alla conversione in legge del decreto entro il limite di 60 giorni, fissato il 30 dicembre.

Ad ogni modo, le votazioni sugli ordini del giorno avranno inizio domani alle ore 19. La presidenza della Camera, su sollecitazione dei leader del centrodestra, potrebbe ricorrere alla cosiddetta ghigliottina parlamentare per cercare di comprimere i tempi. Con questo strumento, ad esempio, si potrebbero ridurre i minuti concessi per ogni intervento, ma anche con l’applicazione di questo istituto è impossibile impedire che ci sia una discussione, seppure ridotta, su ogni ordine del giorno che le opposizioni hanno depositato. Il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, non ha dubbi che si utilizzerà la ghigliottina parlamentare: «Faremo così, tutti i tentativi per trovare una mediazione sono falliti. L’opposizione intende andare allo scontro in maniera irragionevole, dovremo per forza ricorrere a questo strumento». E non è detto che anche così si riesca a votare in tempo la conversione in legge.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: