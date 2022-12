Missile ucraino cade in Bielorussia: l’accusa di Minsk. Informato dell’accaduto il presidente Lukashenko

Un missile di difesa antiaerea ucraino sarebbe caduto in territorio bielorusso tra le 10 e e le 11 di giovedì 29 dicembre. A riferirlo è l’agenzia di stampa bielorussa Belta, secondo la quale si tratterebbe di un razzo lanciato dal sistema missilistico di Kiev S-300. Le autorità di Minsk fanno sapere che il presidente Lukashenko, così come gli organi di difesa militare, sono stati immediatamente informati dell’accaduto, e sul posto sono anche arrivati i tecnici per capire la dinamica dell’incidente. Potrebbe trattarsi di un incidente simile a quello avvenuto in Polonia a metà novembre, o potrebbe anche esser stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea della Bielorussia.

Foto copertina: BELTA/CANALE TELEGRAM BIELORUSSO SILOVIK | Missile caduto in territorio bielorusso

