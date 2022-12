Bollette, per la luce calo del 19,5% nel 2023: le nuove tariffe di Arera fino a marzo

È previsto un calo di quasi il 20% per i primi tre mesi del 2023, secondo le ultime stime dell’agenzia Arera per le tariffe energetiche sui mercati tutelati. «Alla luce del calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici», spiega l’agenzia, «oltre agli interventi voluti dal governo Meloni contro il caro-bollette inseriti nella legge di Bilancio, nel primo trimestre del nuovo anno il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per una famiglia tipo in mercato tutelato scenderà del 19,5% rispetto al trimestre precedente». Già negli ultimi tre mesi del 2022, il prezzo unico nazionale dell’elettricità (Pun) aveva registrato un calo del 48% rispetto ai livelli particolarmente alti tra luglio e settembre 2022, cioè 246 euro al megawattore contro 472 euro al MWh della media trimestrale.

Confermato sconto su materia prima del gas

L’agenzia fa anche sapere che è stata confermata l’applicazione della componente negativa UG2, che sconta il prezzo della materia prima gas, fino a 5.000 smc/anno. Tutti interventi che che verranno affiancati dalla riduzione dell’Iva sul gas al 5%. Con la proroga degli interventi contro il caro-bollette nella legge di Bilancio, Arera conferma che nel primo trimestre 2023 saranno azzerati gli oneri generali di sistema per il settore elettrico per le utenze domestiche, oltre che quelle di altro tipo con potenza fino a 16,5 kW. Oneri azzerati invece per tutti senza distinzioni per quanto riguarda le bollette del gas. I cosiddetti “oneri nucleari” a partire dal 2023 saranno sostenuti direttamente dal Bilancio dello Stato e non saranno più presenti in bolletta.

Si allarga la fascia dei beneficiari dei bonus sociali

La legge di bilancio del governo Meloni ha anche previsto per il primo trimestre del 2023 l’ampliamento della fascia dei beneficiari ammessi ai bonus sociali. Il livello Isee necessario per usufruirne sale da 12.000 a 15.000 euro, fino a 20.000 euro per le famiglie numerose. La spesa per la bolletta elettrica della famiglia-tipo nel periodo tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023 sarà di circa 1.374 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, e cioè tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022.

