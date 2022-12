Ventimiglia, bimbo picchiato: indagata anche la nonna in concorso con il compagno

Il secondo nome nel registro degli indagati per le lesioni gravissime al bimbo di sei anni, ferito il 19 dicembre scorso a Ventimiglia, è quello della nonna. Il primo indagato è il compagno della donna, che ieri si è presentato al commissario di polizia. Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe stato proprio l’uomo a picchiare con violenza il bambino dopo che questi aveva disobbedito a un suo ordine. Calci, pugni, persino percosse con il bastone della tenda. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni al Gaslini di Genova, con fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e a una costola che ha perforato un polmone, e si trova ora in coma farmacologico. Dopo la violenta aggressione, la nonna e il compagno avrebbero caricato il bimbo in macchina portandolo al padre, e raccontandogli di averlo trovato così in strada, probabilmente investito da un pirata. Durante le indagini è però stato dimostrato che nell’orario indicato dai nonni non era transitata alcuna auto, così la ricostruzione dei due non ha convinto gli investigatori. Ora la Procura di Imperia indaga per concorso la nonna, un atto dovuto per chiarire i tanti punti oscuri che ancora ci sono intorno alla vicenda. L’interrogatorio della donna potrà così avvenire con le garanzie difensive in presenza di un legale di sua fiducia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: