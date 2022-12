Lo scherzo macabro a Graziano Pellé, il suo profilo bombardato di «Rip» dopo la morte di Pelé

Poco dopo la morte del campione brasiliano Pelé, l’attaccante con un passato in Azzurro Graziano Pellé si è ritrovato il profilo Instagram tempestato di commenti di cordoglio. Se per i primi «Rip» poteva esserci il dubbio che qualcuno avesse erroneamente scambiato il giocatore salentino con il O Rei, per tutti gli altri è chiaro che quello messo in moto è ormai uno sfottò di dubbio gusto. Classe 1985, svincolato dopo l’esperienza a Parma in serie B, Pellé aveva pubblicato alcuni giorni fa una foto con la sua compagna per fare gli auguri di buone feste ai suoi follower. Ed è proprio su quell’ultimo post che l’ironia macabra di diversi utenti si è scatenata con le condoglianze fake, e non poche prese ignoro. Come chi ricorda il rigore sbagliato da Pellé con la Nazionale contro la Germania agli ultimi Europei: «Insegna agli angeli a calciare i rigori». E c’è anche chi non si spiega il motivo di così tanti messaggi di cordoglio e si prende la briga di spiegare agli altri: «Ma perché state scrivendo Rip sotto la foto di Graziano Pellé se è morto Pelé? Non vedete che ha 37 anni, ma ce la fate?». Da parte del giocatore nessuna reazione dopo alcune ore di bombardamento.

