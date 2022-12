Roma, entrano con un buco nella banca per rapinarla: i clienti in fila al bancomat li vedono e chiamano la polizia

Sembra la trama de I Soliti Ignoti. Ma l’audace colpo non è andato benissimo. Due rapinatori entrano nella filiale della Banca Desio di piazza Irnerio a Roma attraverso un foro aperto nel locale accanto. Con un passamontagna e la maschera di Anonymous, oltre alle pistole. E si fanno dare 40 mila euro da tre dipendenti e dal direttore. Ma intanto fuori dalla banca c’è la fila di gente che vuole prendere i soldi dal bancomat. Li vedono e danno l’allarme alla polizia. Che arriva e circonda la filiale e tutta la zona tra via Baldo degli Ubaldi e la piazza. E alla fine li arrestano. Il Messaggero racconta oggi nelle sue pagine romane che il piano della Banda del Buco andava avanti da qualche tempo. «Quel negozio era chiuso da tre anni poi qualche giorno fa abbiamo visto riaprire la saracinesca per la ristrutturazione», fa sapere al quotidiano un negoziante della zona. Nel blitz i rapinatori avrebbero portato via tra i 30 e i 40mila euro. Già restituiti dalla polizia alla filiale. Le pistole erano caricate a salve.

