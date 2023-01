Notte di terrore per l’influencer Roberta Martini: legata e derubata in casa a Milano

I ladri sono riusciti a portare via 5 mila euro in contanti e altri oggetti di valore

Paura per l’influencer e imprenditrice Roberta Martini. L’ex modella è stata rapinata la notte scorsa nel suo appartamento milanese da tre uomini, al momento ignoti. Le sono entrati in casa, l’hanno legata con delle fascette e hanno fatto razzia. Hanno rubato 5 mila euro in contanti e altri oggetti il cui valore totale è ancora da quantificare. I ladri sono riusciti ad accedere all’abitazione in zona Porta Romana – attorno alle tre e un quarto di notte – entrando da una finestra della casa al piano terra. Erano tutti e tre a volto coperto da passamontagna. Infine, l’hanno liberata e sono fuggiti. A lanciare l’allarme è stata la stessa imprenditrice, la quale non ha riportato ferite o conseguenze fisiche. Stando al racconto di Martini, riferisce Milano Today, i tre sembra che avessero un accento dell’est Europa. Sul posto è giunta la polizia scientifica per effettuare i rilievi, mentre le indagini sono state affidate alla squadra mobile.

Foto di copertina: Instagram – Roberta Martini

