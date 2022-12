Afragola, freddato a colpi di pistola un 37enne. Era noto alle forze dell’ordine

Tragedia ad Afragola, in provincia di Napoli, a poche ore dalla fine del 2022. Un 37enne, Luigi Mocerino – già noto alle forze dell’ordine – è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel centro della città del Napoletano. Dalle prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, la vittima stava entrando in una salumeria del centro cittadino, quando i sicari gli si sono avvicinati aprendo il fuoco e colpendo il 37enne alle spalle con quattro colpi di arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 18.30 in via Domenica Mocerino. Sul posto, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i Carabinieri per accertare le dinamiche della vicenda.

