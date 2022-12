No! Vladimir Putin non ha inviato 200 carri armati russi a Bolsonaro

Nessun riscontro in merito al fantomatico sbarco dei messi a Porto di Santos. I video utilizzati per provarlo sono del 2021 e registrati a Mosca

A seguito della sconfitta elettorale di Bolsonaro in Brasile, che ha visto la vittoria e il ritorno al ruolo di presidente per Lula, non sono mancate le teorie del complotto sui brogli e fantomatiche operazioni militari a suo sostegno. La narrazione più recente risulta quella che vede protagonista Vladimir Putin, il quale avrebbe inviato per Natale dei carri armati russi a Bolsonaro per aiutarlo a combattere Lula. La notizia è priva di fondamento.

Per chi ha fretta

Si sostiene che Putin abbia inviato 200 carri armati russi per aiutare Bolsonaro contro Lula.

I carri sarebbero arrivati il 24 dicembre 2022 a Porto di Santos, in Brasile.

Non c’è alcun riscontro di un fantomatico arrivo di carri armati russi in Brasile.

I video utilizzati per sostenere la falsa notizia sono stati ripresi a Mosca nel 2021.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video dei carri russi:

RUSSIA BRASILE 24 DICEMBRE 2022 PORTO DI SANTOS … 200 CARRI ARMATI RUSSI INVIATI DA PUTIN A BOLSONARO.

Circola un’altra versione del post:

… 200 CARRI ARMATI RUSSI INVIATI DA PUTIN A BOLSONARO PER COMBATTERE LULA AFFILIATO AL CLAN [email protected] DEI ROTH/SCHILD Unisciti al canale Telegram Amore Verità Libertà @Diegodibonito

Nel post viene riportato un video con il seguente testo:

PORTO DI SANTOS 24 DICEMBRE 2022: PUTIN INVIA 200 CARRI ARMATI A BOLSONARO PER COMBATTERE LULA [email protected] DELLA FAMIGLIA ROTH/SCHILD MASSIMA CONDIVISIONE

Nessun riscontro e video datato

Non c’è alcun riscontro che in data 24 dicembre 2022 siano giunti a Porto di Santos 200 carri armati russi. Il video che accompagna la falsa notizia, inoltre, risale al 15 aprile 2021 come dimostrato dalla pubblicazione su Youtube da parte del canale “Nick Nicky”:

Nello stesso canale è presente un altro video ripreso dalla stessa posizione dove si notano le auto della polizia russa e numerosi altri mezzi mentre sfilano a Mosca.

Conclusioni

Contrariamente a quanto sostenuto dai video e dai post social, non risulta alcun invio di carri armati in Brasile da parte di Vladimir Putin per aiutare Bolsonaro contro Lula. I video che dimostrerebbero l’arrivo dei mezzi sono stati ripresi a Mosca nel 2021.

