Tirolo, sciatrice olandese di 27 anni esce di pista e muore dopo una caduta di venti metri

Tragedia nel primo giorno dell’anno sulle piste da sci del Tirolo. Una sciatrice olandese di 27 anni è morta oggi, 1° gennaio, in un incidente sciistico sulla discesa a valle nella zona del cosiddetto Black Pan. Dalle prime ricostruzioni dei media austriaci, la giovane sarebbe caduta – nonostante le barriere di sicurezza – per circa 20 metri sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. I soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente, non hanno potuto che constatarne il decesso. Secondo la polizia alpina, la pista rossa “Schwarze Pfanne” sulla quale si trovava la 27enne «era ghiacciata e dura». Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche l’amica, che è stata trasferita alla clinica di Innsbruck. Nel giro di mezz’ora, nella stessa area si sono verificati altri due incidenti sciistici che hanno coinvolto due sciatori poi trasportati in ospedale.

Foto copertina: ANSA/EPA | Pista da sci del Tirolo

