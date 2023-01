L’attore Jeremy Renner ricoverato dopo un incidente sulla neve: il protagonista di Occhio di Falco in «condizioni critiche»

L’attore statunitense Jeremy Renner è rimasto gravemente ferito mentre spalava la neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada. Un portavoce riferisce che le sue «condizioni sono critiche ma stabili» e che la sua famiglia «è con lui e sta ricevendo cure eccellenti». Due volte candidato Oscar, il protagonista 51enne di Occhio di Falco è stato portato in ospedale in elicottero. Lo scorso 12 dicembre, il divo della Marvel aveva condiviso una foto della neve del suo ranch con scritto: «La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo». Secondo quanto riferiscono le testate locali, Renner sarebbe stato a bordo di uno spazzaneve, ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il suo agente precisa, però, che sta ricevendo cure eccellenti. L’attore è stato nominato per due volte agli Academy Awards per le sue interpretazioni in The Hurt Locker e The Town. È diventato famoso per l’interpretazione del supereroe Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco, nei film Marvel e per il suo ruolo nella serie di film Mission Impossible.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: