Disservizi Dazn, il governo convoca i vertici dell’azienda: polemiche dopo il caos di Inter-Napoli

Arriva anche l’intervento del governo dopo i ripetuti disservizi di Dazn denunciati dagli utenti soprattutto durante Inter-Napoli di ieri sera, 4 gennaio. Problemi che non hanno risparmiato anche i tifosi di Udinese ed Empoli che cercavano di guardare la partita in contemporanea con quella di San Siro. Impresa complicata visto che, come emerge dagli sfoghi sui social di diversi utenti, in tutta Italia il servizio di streaming procedeva a fatica o addirittura si interrompeva, senza riprendersi nonostante i tentativi di aggiornamento della pagina da parte degli abbonati. Dopo la rivolta sui social, il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato i vertici di Dazn per un vertice chiarificatore. Il prossimo 10 gennaio dovrebbe tenersi la riunione, alla quale sono stati convocati anche il ministro dello sport Andrea Abodi e i vertici della Serie A. Una mossa che Urso spiega vuol provare a «fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti». Già in passato Dazn era stata travolta dalle polemiche per disservizi simili. In quell’occasione l’azienda provò a calmare la rabbia degli abbonati con un piano di rimborsi. Una soluzione che stavolta potrebbe non bastare per calmare gli animi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: