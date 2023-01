L’annuncio di Valditara: «L’alternanza scuola-lavoro va rivista. Tuteliamo la vita degli studenti»

L’alternanza scuola-lavoro va rivista. Tutelando la vita degli studenti. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica Istruzione e del merito Giuseppe Valditara su Twitter. «Stiamo lavorando per predisporre una normativa più giusta e avanzata insieme al ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone», ha scritto Valditara. L’annuncio arriva dopo la notizia del mancato risarcimento da parte dell’Inail ai genitori di Giuliano De Seta. Il 18enne di Ceggia è morto il 16 settembre scorso dopo essere finito sotto una lastra d’acciaio del peso di una tonnellata e mezzo. Il ragazzo studiava all’Itis di Portogruaro e si trovava in azienda come stagista e non come operaio della Bc Service, azienda con sede a Noventa di Piave, quando è avvenuto l’incidente. Il processo nei confronti delle quattro persone rinviate a giudizio per l’accaduto – il titolare della ditta, Luca Brugnerotto, Anna Maria Zago, la preside del Da Vinci, il responsabile della sicurezza Sandro Boron e il tutor Attilio Sguerzi – è in programma il 10 marzo.

