Da Papa Benedetto XVI nazista all’eutanasia per i poveri in Canada e il grafene nel Brufen – Le fake della settimana

Eccoci tornati con la raccolta dei fact-check degli ultimi sette giorni. A cavallo tra il 2022 e il 2023, il mondo si è fermato per salutare il Papa più longevo di sempre, Benedetto XVI, morto lo scorso 31 dicembre all’età di 95 anni. Ben due delle fake news degli ultimi giorni lo riguardano. Doppia segnalazione anche per le falsità su Greta Thunberg, una che la riguarda direttamente e un’altra che era troppo bella per essere vera: Andrew Tate non è stato tradito dai cartoni della pizza. Come sempre, poi, non mancano le informazioni farlocche diffuse dai no vax, che “grattugiano” il Brufen per dimostrare la presenza del fantomatico grafene nel farmaco. C’è, infine, la fantomatica “figurante” insieme a Putin.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: