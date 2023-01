Camion contro una processione funebre, spaventoso incidente in Cina: 19 morti

Diciannove persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 7 gennaio a Jiangxi, nel Sudest della Cina. Lo hanno reso noto i media di Pechino, citando il bilancio trasmesso dalle autorità. Secondo la ricostruzione del quotidiano locale Jimu, a causare l’incidente sarebbe stato un camion che avrebbe colpito una processione funebre. Decine di persone stavano rendendo omaggio sulla strada alla persona defunta, prima della cremazione della salma prevista per la mattina di domenica. Su di loro è piombato all’improvviso il camion, facendo strage. Testimoni affermano che il camion ha investito la coda del corteo, fermandosi infine solo dietro al carro funebre. La polizia stradale della contea di Nanchang ha poi fatto sapere che nella zona era presente nebbia fitta, invitando tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione per la scarsa visibilità.

Foto: PHOTOCOME-ANSA/PAT – Un ingorgo di traffico a Chaoyang a Pechino – Foto d’archivio

Continua a leggere su Open

Leggi anche: