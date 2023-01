Media brasiliani: «Bolsonaro ricoverato in ospedale negli Usa»

L’ex presidente avrebbe accusato «forti dolori addominali» che avrebbero reso necessario il ricovero in Florida, dove si trova dal 30 dicembre

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato all’ospedale AdventHealth Celebration, in Florida, dove si trova dallo scorso 30 dicembre, dopo aver accusato «forti dolori addominali». Lo scrive il principale quotidiano del Paese, O Globo, e ne dà conferma un altro media nazionale, Metropoles, affermando di avere avuto conferma da fonti vicine all’ex presidente. Da quando è stato accoltellato, nel 2018, Bolsonaro è già stato ricoverato diverse altre volte, sempre per lo stesso problema. L’ultimo suo ricovero, riporta ancora il giornale brasiliano, risale a novembre, quando è stato curato all’Ospedale delle Forze Armate di Brasilia. Il nuovo ricovero di Bolsonaro arriva all’indomani dell’assalto ai palazzi del potere di Brasilia da parte dei seguaci più estremisti dell’ex presidente, per il quale le forze dell’ordine hanno già compiuto 1.200 arresti.

