Spalletti insegue Allegri per stringergli la mano alla fine di Napoli Juve 5-1 – Il video

La squadra partenopea si è imposta in casa con un risultato sorprendente, portandosi a dieci punti di distanza dai bianconeri

Incidente diplomatico sfiorato, ma solo per la caparbietà dell’allenatore del Napoli. Al termine della partita con la Juventus che ha visto i partenopei vincere con un sorprendente 5-1 sulla Juventus, Luciano Spalletti ha inseguito l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri per stringergli la mano. Al fischio finale, Allegri – comprensibilmente amareggiato per il risulto finale – stava ripiegando verso il tunnel che porta negli spogliatoi, così il tecnico del Napoli lo ha dovuto rincorrere. Accortosi del movimento, Allegri si è poi voltato stringendo a sé Spalletti.

