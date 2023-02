Il fuorionda di Spalletti su Totti e Icardi: «Vi faccio vedere come li ho gestiti» – Il video

Ieri il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto per 2 a 0 l’Eintracht Francoforte ipotecando il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Dopo la partita l’allenatore è stato protagonista di un fuorionda in cui chiama in causa Francesco Totti e Mauro Icardi, che ha diretto durante le esperienze alla Roma e all’Inter. «Parlano ancora di Totti e di Icardi, come ho gestito Totti e Icardi. Poi ora a uno gli telefono perbene. Gli faccio vedere come l’ho gestito». Secondo alcuni Spalletti si riferiva a una domanda fatta durante il postpartita su Mediaset sui due giocatori. Nei giorni scorsi Sandro Sabatini aveva parlato della differenza tra il gioco della Juve e quello del Napoli.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: