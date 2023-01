Sfonda con la sua auto l’ingresso di un hotel a Shanghai. Arrabbiato perché gli era stato rubato il pc nella stanza – Il video

Martedì 10 gennaio davanti al Jinling Purple Mountain Hotel di Shanghai, in Cina, un cliente arrabbiato ha sfondato con la sua auto la porta girevole dell’ingresso ed è entrato così sgommando nella hall andando avanti e in retromarcia mentre il personale dell’albergo gli gridava di fermarsi chiedendogli se era pazzo. Altri hanno filmato con il telefonino e le immagini sono diventate virali. Sfondata la porta della sua auto con mezzi di fortuna il conducente è stato poi fermato e consegnato alla polizia locale, che ha spiegato che era un uomo di 28 anni di nome Chen, furibondo per un a lite con il personale dell’albergo che accusava di avergli rubato il pc dalla stanza in cui dormiva. Alla fine nessuno è rimasto ferito, e la polizia locale ha poi dichiarato ad AFP che effettivamente il computer portatile era stato rubato a Chen, ma è stato ritrovato dagli agenti su una panchina a poca distanza dall’hotel. Il personale dell’albergo, un quattro stelle recensito anche su Booking.com, ha raccontato l’episodio e postato le immagini su alcuni account del social cinese Weibo.

