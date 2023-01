Scritte No Vax su un liceo a Torino: «Useranno la tecnologia per ridurvi in prigionia» – Le foto

«Useranno la tecnologia per ridurvi in prigionia». Ieri notte, 13 gennaio, alcuni No Vax hanno imbrattato la facciata principale del liceo Domenico Berti di Torino. Le scritte sono firmate con la doppia “V” cerchiata, il simbolo degli attivisti contro i vaccini. Sulla facciata principale è stata lanciata anche della vernice rossa, la stessa utilizzata per le scritte. Tra i messaggi si legge: «Con l’Agenda 2030 vi mentono, è sempre tutto più digitale, per domani imporre un infernale controllo totale». E ancora: «Agenda 2030 = non avrai nulla e sarai felice». L’Agenda 2030 contro cui si sono scagliati i No Vax è il programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai governi di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di trovare soluzioni comuni ai 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che vanno dalla parità di genere, alla povertà e ai cambiamenti climatici. Solo poche settimane fa c’era stato un raid simile nella stessa zona contro l’Istituto superiore di educazione fisica e il liceo Cavour. Sempre firmato dai No Vax con la doppia V. La digos di Torino sta indagando su quanto accaduto al fine di trovare i responsabili.

ANSA / Alessandro Di Marco | Muri del liceo Berti imbrattati da scritte rosse no vax, Torino, 14 gennaio 2023

ANSA / Alessandro Di Marco | Muri del liceo Berti imbrattati da scritte rosse no vax, Torino, 14 gennaio 2023

ANSA / Alessandro Di Marco | Muri del liceo Berti imbrattati da scritte rosse no vax, Torino, 14 gennaio 2023

Leggi anche: