«Drogata e violentata in un angolo della discoteca», la denuncia di una 20enne: secondo caso a Genova

Prima drogata mentre era in discoteca e poi violentata. Questa la denuncia arrivata da una ragazza di 20 anni ai medici dell’ospedale Galliera di Genova dove è stata ricoverata poche ore fa. La giovane ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti: lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e poi avrebbero abusato di lei in un angolo del locale. «Forse hanno usato la droga dello stupro», ha spiegato, «perché non sono riuscita a reagire e a gridare». La polizia ha aperto un’indagine, acquisendo i filmati delle telecamere presenti nel locale. Quello denunciato dalla 20enne è il secondo episodio in pochi giorni a Genova, dove nella notte dello scorso 8 gennaio un’altra giovane è stata rapinata e violentata da due uomini in centro. La ragazza, sconvolta e sotto shock, è stata trovata la mattina successiva dell’accaduto da un carrozziere vicino molo Giano. Ai poliziotti ha raccontato di aver passato la serata in una discoteca di corso Italia e di essersi incamminata verso casa alle quattro del mattino. Secondo le ricostruzioni sarebbe stata avvicinata da due stranieri che prima le hanno rubato il telefonino e poi avrebbero abusato di lei.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: