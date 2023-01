Abusi nel mondo dello spettacolo, 7 molestie su 10 subite da attrici: «Dite no a provini in luoghi e orari sospetti» – Il report

In tutto il mondo più della metà dei lavoratori dello spettacolo ha subito molestie sul lavoro, discriminazioni e bullismo. Il 67% sono donne, mentre il 48% sono uomini. Ovvero 7 su 10 delle persone che subisce abusi nel campo è donna. È quanto emerge dal report Behind the Scenes redatto dal Geena Davis Institute. In molti non denunciano. Anche perché gran parte di quelli che raccontano di averlo fatto riferiscono che poi è stato solo peggio. Il 22% riferisce di non aver denunciato per il timore che avrebbe avuto un impatto negativo sul futuro lavorativo, un altro 22% perché pensa che non sarebbe cambiato nulla, il 18% perché preoccupato che avrebbe danneggiato il proprio sviluppo professionale nel lavoro attuale e il 14% non riteneva quanto accaduto così serio da prendere in considerazione una denuncia. Questi dati arrivano a pochi giorni dal diffondersi del cosiddetto «MeToo italiano». L’associazione Amleta che raccoglie testimonianze di abusi con l’obiettivo di creare una cultura della denuncia e della parità nel mondo dello spettacolo ha rivelato di decine di procedimenti in atto contro «personalità predatorie» che si sono rese protagoniste di abusi ai danni di attrici e operatrici del cinema, del teatro e della tv. Sulla vicenda è poi intervenuto anche il ministro della Cultura Sangiuliano dicendosi «pronto a valutare ipotesi di escludere le aziende che hanno rilevato» abusi.

L’appello delle organizzazioni di produzione e casting

E ora anche il mondo delle organizzazioni che rappresentano produzioni e casting ha deciso di unirsi all’appello di Amleta, come nel caso di Uicd – Unione Italiana Casting Directors – un’associazione di categoria no-profit che unisce operatori cinematografici, teatrali, televisivi, pubblicitari e dei nuovi media. L’Uicd ha infatti dato vita a un vademecum per i lavoratori dello spettacolo in cui invitano a diffidare di provini chiesti in luoghi e orari inopportuni, senza professionisti e casting director. Oltre a consigliare di adottare anche le linee guida dell’International casting directors network sulle scene intime «per tutelare le parti coinvolte nella fase in cui possono essere più esposte a comportamenti abusanti». Inoltre, come riferisce Repubblica, anche l’Associazione generale italiana dello spettacolo ha inviato una lettera a tutti gli associati per chiedere il rispetto del codice etico che vieta «comportamenti sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento».

