Dante di destra? L’ironia di Crosetto dopo le parole di Sangiuliano: «E tifava per il Pisa»

Dopo le parole di Gennaro Sangiuliano su Dante Alighieri, che lo pone nel pantheon della cultura di destra, interviene anche il ministro della Difesa Guido Crosetto con un tweet ironico sulla fede calcistica del sommo poeta fiorentino: «Dante tifava per il Pisa». Nel post, tagga anche il ministro della Cultura con l’emoticon dell’occhiolino. «Si ha il diritto, e il dovere, di scherzare, in un momento di relax, anche rivestendo ruoli istituzionali», rivendica Corsetto, «chi pensa di no, vorrebbe istituzioni interpretate e non vissute».

