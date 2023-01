Tennis, lo scambio clamoroso tra Murray e Kokkinakis: la provocazione finale dello scozzese al pubblico di casa – Il video

Un punto clamoroso strappato con i denti che sui social è già diventato virale e non solo tra gli appassionati. Nel secondo turno di oggi 19 gennaio agli Australian Open, non sono bastati 4 smash di Thanasi Kokkinakis per piegare la resistenza di Andy Murray. Un vero e proprio muro difensivo quello dello scozzese che è riuscito a ribaltare la gara contro il padrone di casa australiano, che aveva vinto già i primi due set e si preparava a chiudere anche il terzo. Non pochi sui social hanno definito quello scambio uno dei più grandi di tutti i tempi, con l’australiano infuriato che alla fine getta la racchetta per terra, mentre lo scozzese porta le mani alle orecchie. Una provocazione nei confronti del boato del pubblico del Margaret Court Arena che sì, c’è stato, ma più per lo stupore che per sostenerlo. Murray ha poi chiuso la partita vincendo con il punteggio di 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5, dopo quasi sei ore di battaglia vera in campo.

