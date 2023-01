Coronavirus, calano contagi e decessi. 495 vittime e -38,3% di casi nell’ultima settimana

Secondo il bollettino settimanale sui dati Covid in Italia, diffuso dal ministero della Salute, nel periodo dal 13 al 19 gennaio 2023 il numero dei nuovi casi positivi scende del -38,3%: i contagiati degli ultimi 7 giorni sono 51.897 contro gli 84.076 del monitoraggio precedente. In discesa anche la curva dei decessi legati al virus: 495 in una settimana con il 14,1% in meno dei casi rispetto ai 7 giorni precedenti (576 vittime). Il dato sui nuovi contagi arriva alla luce di un calo dei test antigenici e molecolari effettuati: dai 767.718 della settimana precedente ai 687.233 registrati dal 13 al 19 gennaio, il 10,5% dei tamponi effettuati in meno. A scendere è anche il tasso di positività: dall’11% al 7,6% dell’ultima settimana (-3,4%). Sul fronte dei ricoveri ordinari il bollettino settimanale riporta un calo complessivo di 1.418 ospedalizzazioni in meno. La curva diminuisce anche per le terapie intensive: -84.

