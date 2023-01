Coronavirus, calano morti e contagi nell’ultima settimana. Tasso di positività al 6,3%

Calano i morti da Covid-19 in Italia secondo l’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute sull’andamento della pandemia. Si attestano 345 vittime contro le 495 della settimana scorsa (13 – 19 gennaio) con una variazione del -30,3%. Si registra un calo anche sul fronte dei nuovi contagi che raggiungono quota 38.168 con una variazione del -26,5% rispetto alla settimana prima in cui erano 51.897. Il tasso di positività raggiunge quota 6,3% subendo un calo del -1,3% rispetto ai sette giorni scorsi in cui si attestava al 7,6%. I tamponi eseguiti sono 608.732 con una variazione del -11,4%% rispetto alla settimana precedente (855.823). I guariti sono 85.894. Sul fronte delle ospedalizzazioni, si registra un calo nelle terapie intensive di 22 unità. Mentre i ricoveri nei reparti ordinari scendono di 922 unità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: