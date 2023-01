No! Questo “tecnico” non era presente durante una diretta dallo spazio della NASA

Nove astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Un evento che non si verificava dal 2015. Accadeva nel settembre del 2019, con l’arrivo sull’Iss dell’astronauta della Nasa Jessica Meir e Oleg Skripochka, collega della russa Roscosmos. Al termine di un viaggio di oltre sei ore che ha avuto inizio dalla base spaziale “Baikonur Cosmodrome” in Kazakistan il 25 settembre ed è terminata sull’Iss, con tutti i cosmonauti presenti collegati con la Terra per celebrare l’arrivo dei nuovi membri. Proprio un fermo immagine di questa scena è stato estrapolato e diffuso sui social. In basso a sinistra si vede un uomo che apparentemente sta lavorando a qualcosa di non identificabile sotto di lui. Secondo chi condivide questa versione del fermo immagine il tecnico – che ad un certo punto poggia anche una tazza di caffè di fronte a sé – sarebbe la prova che l’intera operazione sia una messinscena. In realtà, però, si tratta semplicemente di un fotomontaggio.

Di seguito possiamo vedere uno screenshot di uno dei post in oggetto. Nella descrizione si legge:

«16/01/2023. Durante una diretta dallo “spazio” si sono dimenticati di allontanare il tecnico dallo studio (a sinistra dell’immagine). During a live broadcast from “space” they forgot to remove the technician from the studio – on the left of the image. Figuriamoci se hanno dimenticato il tecnico, sta pure salutando! Esposizione? È chiaro che è voluto, il tecnico viene pure inquadrato in primo piano».

Nell’immagine, in inglese si legge: «Throwback when: Nasa forgets one of the studio technicians is still in the background during a “live” broadcast from the International Fake Station». Insomma, il post viene considerato la prova dell’inesistenza dell’Iss e della falsità delle missioni spaziali.

Nel video si vede un presunto tecnico che viene considerato fuori luogo e quindi prova della messinscena. Per verificare se effettivamente l’uomo fosse presente è possibile controllare il video originale, pubblicato sul canale YouTube ufficiale della Nasa il 26 settembre 2019. Il momento in cui si vede il presunto tecnico corrisponde al minuto 5.09 del filmato originale (consultabile cliccando sul link). Ecco il momento corrispondente allo screenshot riportato qui sopra:

Si può notare che il momento mostrato è lo stesso notando che l’astronauta in basso a sinistra (1) gira la testa, seguito da quello un po’ più in alto, al centro (2), che fa un movimento simile. Poco dopo l’uomo alla destra (3), che nel video originale si trova fuori dall’inquadratura si tocca la cuffia per poi togliersela. Com’è evidente, sotto la freccia verde non c’è nessun tecnico. In effetti, osservando il video diffuso su Facebook, si può anche notare che i movimenti del presunto tecnico sono innaturali, e diventano molto impastati soprattutto quando con il capo si avvicina al cavo bianco lì vicino.

Un video degli astronauti sull’Iss con un presunto tecnico viene diffuso per sostenere che le missioni nello spazio siano una messinscena. Il video è stato modificato: nella versione originale non c’è nessun tecnico. Non viene presentata nessuna prova che sostenga la tesi avanzata.

