Ai tg della Rai due minuti su tre al centrodestra. Su tutte le reti dominano politici uomini – I dati AgCom

A dicembre 2022, il 71% dello spazio di parola del Tg1 è andato al centrodestra. Il 52% se non si considerano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quello della Repubblica Sergio Mattarella, quelli di Camera e Senato, e i ministri. Si tratta dell’8% in più rispetto al risultato elettorale della coalizione di centrodestra. A rivelarlo è il monitoraggio AgCom di dicembre che evidenzia come il 20% dello spazio di parola del telegiornale di RaiUno sia andato a Giorgia Meloni. Un minuto su cinque che diventa quasi uno su quattro al Tg2. Per confronto, Mattarella è al 6%. Dato decisamente squilibrato anche quello sulla distribuzione di genere. Il 66% degli esponenti politici che parlano ai telegiornali è uomo, il 34% è donna. Una cifra che si avvicina ma non si allinea alla distribuzione del Parlamento italiano, composto per il 69% da uomini e per il 31% da donne. Se però non si considera l’ampio spazio che viene dedicato alla premier, la prevalenza maschile aumenta ancora, e raggiunge l’81%.

Forza Italia si prende il 20% dei Tg Mediaset

Ad essere presi in esame sono stati tutti i telegiornali di Rai, Mediaset, Sky, La7 e TgCom24. Al Tg1, il partito ad avere più spazio è FdI, con il 7,8%. Segue Forza Italia con il 6,03%. Poi il M5S al 5,72% e il Pd a 5,38%. La Lega si ferma al 2,45%. A compensare lo sbilanciamento del Tg1 ci pensano il Tg3 e Rai News. Con il loro contributo, la presenza del centrodestra nei telegiornali Rai “si ferma” al 64%. Anche se il partito più mostrato è il Pd, con il 12,36% del tempo concesso. Sulle reti Mediaset, invece, spicca lo spazio dato a Silvio Berlusconi e al suo partito. Nei telegiornali del Biscione, Forza Italia è di gran lunga il partito che trova più spazio: il 18,2% di quello concesso. Per confronto, FdI si ferma al 4,38%, non lontano dalla Lega al 4,26%.

