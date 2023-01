La tragedia dell’incidente stradale a Massafra: i genitori dei due fratelli morti arrivati per primi dopo lo schianto

Sono stati i genitori di due delle giovani vittime dell’incidente in cui ieri, 22 gennaio, sono morti tre ragazzi sulla provinciale tra Massafra e Martina Franca, nel Tarantino. La coppia seguiva a distanza l’Opel Corsa su cui hanno perso la vita Leonardo e Antonella Carucci, di 19 e 13 anni, assieme a Leo Conte, il 20enne alla guida. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, quando sono arrivato al punto in cui l’auto si è schiantata contro un muretto, i coniugi Carucci hanno dovuto scoprire per primi la tragedia appena avvenuta. Sono scesi dalla loro auto e e chiamato i carabinieri e il 118, con il personale medico arrivato pochi minuti dopo dalla vicina Massafra, quando però non c’era più nulla da fare. I due fratelli sono morti sul colpo, mentre il guidatore poco dopo l’arrivo dei sanitari. Salvo invece l’altro ragazzo a bordo, Giuseppe Convertino, ancora ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in gravi condizioni per un trauma cranico e diverse fratture.

