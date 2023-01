Congresso Pd, le proposte di Schlein su Instagram: «Sì alle droghe leggere e aumento della tassa di successione»

Centomila follower solo su Instagram, più del doppio su Facebook. Socialisti gaudenti è una pagina satirica che, attraverso i meme, è diventata un punto di riferimento per i simpatizzanti del Partito democratico bendisposti verso l’autoironia. Nelle scorse ore, nelle story sono spuntate alcune domande dei follower che hanno raccolto l’appello dell’account a «chiedere qualcosa ai quattro candidati» alla segreteria del Nazareno. I gestori della pagina ne hanno selezionate tre e le hanno pubblicate taggando Gianni Cuperlo, Paola De Micheli, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Solo quest’ultima, al momento, ha replicato alle “interrogazioni” dei follower. Alla prima domanda, «Sì o no alla legalizzazione della cannabis?», Schlein ha risposto: «Decisamente a favore», e ha aggiunto l’hashtag #megliolegale. Secondo quesito: «Aumento delle tasse sulla successione?». La replica di Schlein è stata altrettantonetta: «A favore». Poi, ha aggiunto: «Va resa più progressiva, buona la proposta del Forum diseguaglianze e diversità, con aliquote marginali progressive, esenzione fino a 500 mila euro, estensione alle cessioni aziendali e redistribuzione dei proventi con una dote ai 18enni». Infine, all’ultima domanda su come coinvolgere la base del partito, Schlein ha chiosato: «Consultandola con strumenti di partecipazione democratica come i referendum già previsti dello Statuto e mai attuati. Poi – ha concluso – bisogna cambiare la pessima legge elettorale, ma finché non riusciamo servono primarie per scegliere chi va nelle liste».

